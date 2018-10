Cheptegei gaat weer voor record 15 kilometer

Drievoudig winnaar Joshua Cheptegei staat opnieuw aan de start van de Zevenheuvelenloop op zondag 18 november. De Oegandese atleet heeft ook weer een aanval op het wereldrecord op de 15 kilometer aangekondigd. Vorig jaar strandde Cheptegei op drie seconden van de mondiale toptijd van 41.13, die de Keniaan Leonard Komon in 2010 op het glooiende parcours neerzette.

Dat Cheptegei in vorm is, bewees hij vorige maand in de Dam tot Damloop. Hij won de 10 Engelse mijl in 45.15.

Susan Krumins heeft haar deelname toegezegd in de vrouwenwedstrijd. De Nijmeegse luisterde haar debuut in de Nijmeegse wegwedstrijd in 2016 op met de overwinning in 49.30. Afgelopen zomer veroverde Krumins de zilveren medaille op de 10.000 meter bij de EK atletiek in Berlijn.