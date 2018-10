Ex-bondscoach Romp overleden na trap van paard

Voormalig springruiter en oud-bondscoach Bert Romp is op 59-jarige leeftijd overleden. Hij raakte woensdag ernstig gewond bij het laden van een paard. Romp kreeg daarbij een trap tegen zijn hoofd. Een dag later overleed Romp in een ziekenhuis in Brabant.

Romp behoorde tot het Nederlands team dat bij de Olympische Spelen van Barcelona 1992 goud veroverde. Hij kreeg echter geen medaille, omdat door nieuwe regelgeving zijn resultaten niet meetelden in de eindstand. Romp deed ook mee aan de Olympische Spelen van Atlanta 1996.

Hij fungeerde tussen 2000 en 2004 als bondscoach van de Nederlandse springruiters. Zijn team eindigde bij de Zomerspelen van Athene 2004 als vierde.