Groenendaal ploegleider bij Boels-Dolmans

Richard Groenendaal gaat deel uitmaken van de staf van wielerploeg Boels-Dolmans Cyling Team. De oud-renner, die vooral furore maakte als veldrijder, zal achter Danny Stam de tweede ploegleider worden.

,,Richard zal volgend jaar parttime in dienst zijn van de ploeg”, aldus Stam. ,,Daarna bekijken we hoe we de samenwerking willen voortzetten. Ik ben heel erg blij met de extra ervaring in de ploeg.”

Groenendaal, die tot 2017 ploegleider was bij het Rabobank Development Team, werd acht keer Nederlands kampioen veldrijden en veroverde in het seizoen 1999/2000 de wereldtitel.

Bij Boels-Dolmans staan onder anderen Chantal Blaak en Anna van der Breggen onder contract. Van der Breggen werd afgelopen zaterdag wereldkampioene op de weg.