IOC geeft boksbond AIBA laatste waarschuwing

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft de mondiale boksbond AIBA een laatste waarschuwing gegeven. Indien de slepende problemen op het gebied van bestuur, financiën en antidopingbeleid niet snel zijn opgelost, trekt het IOC de olympische erkenning in. Het boksen wordt dan sowieso van het olympisch programma van Tokio 2020 geschrapt. Dat zou bijvoorbeeld voor titelkandidate Nouchka Fontijn, goed voor olympisch zilver bij Rio 2016, een enorme domper zijn.

De AIBA kreeg in februari al een stevige waarschuwing van het IOC. In mei volgde een nieuwe berisping. Het IOC is nu echter nog steeds zeer ontevreden over de huidige stand van zaken bij de AIBA.

In november vorig jaar stapte voorzitter Wu Ching-kuo onder grote druk op. De Taiwanees liet een grote puinhoop achter. Interim-voorzitter Franco Falcinelli uit Italië legde eind januari zijn functie neer. Zakenman Gafoer Rahimov uit Oezbekistan moet de AIBA nu redden, maar hij heeft internationaal een slechte reputatie. Na de presidentsverkiezing tijdens het AIBA-congres begin november in Moskou velt het IOC een definitief oordeel over de olympische status van het boksen.