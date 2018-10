Ten Brinke met nieuwe navigator in Dakar

Rallyrijder Bernhard ten Brinke heeft voor de komende Dakar Rally een nieuwe navigator. De ervaren Fransman Xavier Panseri neemt de plek in naast de bestuurder uit Zeddam, die begin dit jaar als eerste Nederlander een etappe bij de auto’s won in de zware woestijnrally.

De 41-jarige Ten Brinke zegevierde in de koninginnenrit naar Fiambala met Michel Perin als navigator. Die Fransman had de Nederlander al voor de start te kennen gegeven dat hij het zijn laatste Dakar zou zijn. Hij vond in Panseri een geschikte vervanger. De 47-jarige Fransman won onder meer de Rally van Monaco en begint in januari aan zijn vijfde Dakar.

Ten Brinke start de voorbereiding donderdag in de Rallye du Maroc. ,,Deze rally staat in het teken van kilometers maken en groeien als team. We willen ervaring opdoen om straks in Peru maximaal voorbereid aan de start te staan”, aldus Ten Brinke, die opnieuw zal rijden voor het fabrieksteam van Toyota.

De Dakar Rally 2019 wordt in zijn geheel verreden in Peru.