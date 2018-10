Verstappen tempert weer verwachtingen

Max Verstappen tempert de verwachtingen voor de komende Grote Prijs van Japan, ondanks zijn sterke optredens in de laatste vier grands prix én zijn tweede plaatsen in de voorgaande twee edities van de race in Suzuka. ,,De vijfde plaats is reëel”, zegt hij op Verstappen.nl.

De Limburger eindigde afgelopen zondag als vijfde in Rusland na een indrukwekkende inhaalrace vanaf de voorlaatste (negentiende) startpositie. De race ervoor in Singapore eindigde hij als tweede. In Italië reed de coureur van Red Bull als derde over de finish, maar viel hij door 5 seconden straftijd terug naar de vijfde plaats.

Ook in België leidde een inhaalrace hem naar het podium (derde), maar voor Japan blijft Verstappen voorzichtig. ,,Ik ben bang dat we ook hier in de kwalificatie snelheid tekort komen. Dan wordt het treintje rijden in de race, omdat echt aanvallen er dan niet in zit”, aldus de 21-jarige coureur, die verwacht in de kwalificatie vijfde of zesde te worden.”

Verstappen moest op het circuit van Sotsji (Rusland) achteraan beginnen als gevolg van een aantal gridstraffen. In Japan hoeft hij niet te vrezen voor straffen, dus een beter resultaat zou komende zondag mogelijk moeten zijn. Maar Verstappen rekent nergens op, al was hij in Sotsji zeer te spreken over de snelheid van zijn Red Bull. De voorspelde regen op zaterdag in Suzuka kan bovendien in zijn voordeel zijn. ,,Regen zou me zeker moeten helpen, maar of het genoeg is voor poleposition, dat weet ik niet zeker.”