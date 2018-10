Yankees door naar play-offs MLB

De honkballers van New York Yankees hebben zich verzekerd van een plek in de play-offs van de Major League. De ploeg won het zogenoemde wildcardduel in de American League van Oakland Athletics met 7-2. Amsterdammer Didi Gregorius speelde mee bij de Yankees en had een bijdrage in het zesde punt.

De Yankees treffen nu vrijdag Boston Red Sox, met Xander Bogaerts in de gelederen, in de American League Division Series. De Yankees spelen de eerste wedstrijd thuis. Manager Aaron Boone rekent op een zware confrontatie met de rivaal uit Boston. ,,We weten hoe goed ze zijn en we weten dat we op ons best moeten zijn willen we een kans maken om te winnen.”