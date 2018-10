Autocoureur Frijns terug in Formule E

Autocoureur Robin Frijns keert terug in de Formule E. De 27-jarige Limburger gaat in de klasse voor elektrische raceauto’s rijden voor het Envision Virgin Racing Team. Frijns is dit jaar in het Duitse toerwagenkampioenschap DTM actief voor het fabrieksteam van Audi.

De coureur uit Maastricht heeft al ervaring in de Formule E. In het tweede en derde seizoen van de in 2014 begonnen raceklasse kwam hij uit voor het Amerikaanse team van Michael Andretti. Frijns eindigde één keer op het podium en reed 69 punten bij elkaar. Hij wordt bij Virgin Racing teamgenoot van de Brit Sam Bird, de nummer drie van afgelopen seizoen in de Formule E. De eerste race is eind dit jaar in Saudi-Arabië.

De Limburger was in zijn carrière al eens kampioen in de Formule Renault 3.5 en testcoureur bij de Formule 1-teams Sauber en Caterham.