Brouwer en WK-ploeg in race voor zeilprijs

Zeilster Carolijn Brouwer en de medaillewinnaars van de Nederlandse zeilequipe op het WK in Aarhus zijn door het Watersportverbond genomineerd voor de Conny van Rietschoten Trofee. De winnaar wordt op 5 november tijdens het Zeiler van het Jaar-gala bekendgemaakt. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan één of meerdere personen die een opmerkelijke prestatie hebben geleverd in de zeilsport.

Brouwer won als eerste Nederlandse vrouw de Volvo Ocean Race, als bemanningslid van de Chinese boot Dongfeng Racing. De 45-jarige zeilster deed voor de derde keer mee aan de zeilrace om de wereld. Brouwer deed ook in 2001 en 2014 mee. Daarnaast werd ze in 1996 en 1998 wereldkampioen in de Europe-klasse.

De Nederlandse zeilploeg keerde uit het Deense Aarhus terug met drie gouden, twee zilveren en een bronzen medaille. Het was de eerste keer dat Nederland het landenklassement op een WK won. Windsurfers Dorian van Rijsselberghe en Lilian de Geus veroverden goud, het duo Annemiek Bekkering/Annette Duetz werd wereldkampioen in de 49erFX-klasse. Zilver was er voor Marit Bouwmeester en Kiran Badloe en brons voor Pieter-Jan Postma.