Kromowidjojo ook de snelste op 50 vlinder

Ranomi Kromowidjojo heeft bij wereldbekerwedstrijden in Boedapest de 50 meter vlinderslag op haar naam geschreven. De Nederlandse zwemster zette in de hoofdstad van Hongarije een tijd neer van 24,65 seconden. Daarmee bleef ze de Zweedse Sarah Sjöström (24,82) voor. De Amerikaanse Kelsi Dahlia tikte als derde aan na 24,97 seconden. Kim Busch, ook Nederlandse, werd achtste en laatste in 25,96.

Kromowidjojo was donderdag al de rapste op de 50 meter vrije slag. Op de 50 meter rugslag verzekerde de drievoudig olympisch kampioene zich toen van brons.

Femke Heemskerk eindigde vrijdag op de 200 meter vrije slag als tweede achter Sjöström: 1.51,60 om 1.52,04. Op de 400 meter vrij werd de 31-jarige zwemster een dag eerder derde.

Bij de mannen zette Jesse Puts op de 50 meter rugslag de achtste tijd neer. Op de 200 meter vlinderslag eindigde Joeri Verlinden als zevende.

De gemengde estafette leverde een overwinning voor Nederland op. Kromowidjojo, Heemskerk, Ben Schwietert en Puts klokten 1.30,01. De Verenigde Staten werden in 1.30,63 tweede, voor Hongarije 1.31,03.