Motorcoureur Lorenzo crasht ook in Thailand

Voor de tweede keer in twee weken heeft de Spaanse motorcoureur Jorge Lorenzo een zware crash gemaakt in de MotoGP. Tijdens de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Thailand verloor de drievoudig wereldkampioen in de koningsklasse bij het remmen voor een bocht de controle over zijn Ducati. Lorenzo werd gelanceerd en rolde een paar keer over de kop, tot hij in de grindbak belandde.

De 31-jarige Spanjaard was twee weken geleden bij de Grote Prijs van Araǵon ook al hard gevallen. Lorenzo liep daarbij een ontwrichte grote teen en gebroken middenvoetsbeentje op. Hij kreeg donderdag na controle door de artsen toestemming om in Thailand weer te rijden.

Lorenzo, dit seizoen goed voor drie zeges, moest na zijn crash in de training weer bij de dokter langs. De Spanjaard bleek ondanks alles fit genoeg om dit weekeinde toch in actie te komen. Hij staat in het WK op de vierde plaats, ruim honderd punten achter landgenoot Marc Márquez die onbedreigd afkoerst op titelprolongatie. Volgend seizoen rijden Márquez en Lorenzo samen bij het fabrieksteam van Honda.