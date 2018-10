Sky bindt kopman van de toekomst voor 5 jaar

De Colombiaanse wielrenner Egan Bernal heeft zijn toekomst verbonden aan Sky. De 21-jarige klimmer, die dit jaar als meesterknecht van Geraint Thomas en Chris Froome indruk maakte in de Tour de France, verlengde zijn contract met vijf jaar. Bernal ligt nu tot eind 2023 vast bij Sky.

,,Ik weet dat vijf jaar lang is en dat dit niet vaak voorkomt in het wielrennen, maar dit team biedt me alles wat ik me kan wensen”, zei Bernal. ,,Ik wil me ontwikkelen als renner en er is geen betere plek om dat te doen dan bij Sky.”

De klimmer won in zijn eerste seizoen bij de Britse topploeg etappekoersen in Colombia en Californië en eindigde als tweede in Romandië. Bernal mocht direct mee naar de Tour de France. De jonge Colombiaan liet vooral in de bergen zijn talent zien. Mede dankzij zijn inspanningen eindigde Froome als derde in Parijs. Ploeggenoot Thomas werd daar gehuldigd als winnaar van de Tour.

Sky ziet in Bernal de kopman voor de toekomst. ,,Hij heeft de potentie om de grootste koersen ter wereld te gaan winnen”, zegt teambaas Dave Brailsford. ,,Egan is onderdeel van de nieuwe generatie van Team Sky, hij is onze kopman voor de komende jaren.”