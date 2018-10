Van Gerwen schakelt titelverdediger uit

Michael van Gerwen staat in de eindstrijd van de World Grand Prix in Dublin. De Nederlandse darter rekende vrijdag in de halve finales af met de Noord-Ierse titelverdediger Daryl Gurney. Het werd in Dublin 4-1.

In de finale neemt Van Gerwen het op tegen Peter Wright. De Schot zette de Oostenrijker Mensur Suljovic met 4-3 aan de kant. Suljovic verspeelde een voorsprong van 3-0.

Van Gerwen won het toernooi, waarbij met een dubbel moet worden begonnen en geƫindigd, al drie keer (2012, 2014, 2016). Voor de winnaar van de finale ligt een bedrag klaar van circa 110.000 euro. De runner-up gaat met ongeveer 50.000 euro naar huis.