Verstappen vierde in tweede training Suzuka

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Japan de vierde tijd geklokt. Net als tijdens de eerste sessie op het circuit van Suzuka was Lewis Hamilton de snelste coureur. De Britse leider in de WK-stand zette in zijn Mercedes 1.28,217 als beste rondetijd neer.

Verstappen was iets meer dan een seconde langzamer dan Hamilton (1.29,257). In de eerste training had de Nederlander in zijn Red Bull de zesde tijd geklokt: 1.29,841.

Hamilton domineerde beide sessies. De Brit was steeds aanzienlijk sneller dan de rest. ,,Dit circuit is geweldig. Ik heb een fantastische dag”, riep Hamilton tijdens de tweede training enthousiast over de boordradio. Zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas eindigde in beide sessies als tweede. De Duitser Sebastian Vettel, die zijn achterstand in het WK op Hamilton de afgelopen weken zag groeien tot 50 punten, eindigde in de tweede training als derde op ruim acht tienden van een seconde (1.29,050). De kopman van Ferrari was in de eerste sessie als vijfde geëindigd, nog achter zijn Finse teamgenoot Kimi Räikkönen.

Verstappen bewaart goede herinneringen aan Suzuka. Hij eindigde zowel in 2016 als 2017 als tweede achter Hamilton, nadat hij zich steeds als vijfde had gekwalificeerd. De 21-jarige Nederlander is bezig aan een sterke reeks. Hij eindigde vorige maand in Singapore als tweede en reed vorige week in Rusland lang aan kop, terwijl hij vanaf de laatste startrij was vertrokken. Na een late pitstop eindigde Verstappen in Sotsji als vijfde.

Zaterdag volgt nog een training, met aansluitend de kwalificatie. De race begint zondag om 7.10 uur Nederlandse tijd.