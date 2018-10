Wevers mist laatste interlands voor WK turnen

Sanne Wevers is er zaterdag niet bij als het Nederlandse team in het Belgische Varsenare turnt tegen België en Roemenië. Die interlands gelden als laatste kwalificatiemoment voor de WK turnen in Qatar. Bondscoach Gerben Wiersma heeft in overleg met Wevers besloten om haar niet te laten turnen en zo haar ,,fitheid te waarborgen”, meldt gymnastiekunie KNGU.

Wiersma is ervan overtuigd dat Wevers in topvorm zal zijn voor de WK. ,,Door haar niet te laten turnen zaterdag kan Wevers haar optimale voorbereiding voortzetten.”

Vera van Pol, Kirsten Polderman, Naomi Visser, Sanna Veerman en Tisha Volleman vormen het team voor de meerkamp in België. Elze Geurts is aangewezen als reserve, maar zal ook een volledige meerkamp draaien.

Van de zeven turnsters mogen er uiteindelijk zes mee naar Doha, waar van 18 tot 28 oktober de WK plaatsvinden. Wiersma komt uiterlijk 8 oktober met zijn definitieve WK-selectie.