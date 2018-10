Lorenzo niet van start door pijnlijke pols

De Spaanse MotoGP-coureur Jorge Lorenzo ziet alsnog af van deelname aan de Grote Prijs van Thailand op zondag. De drievoudig wereldkampioen in de koningsklasse heeft te veel last van zijn gekneusde linkerpols, het gevolg van een crash in de tweede vrije training op vrijdag op het circuit van Buriram. ,,Mijn pols doet veel pijn en heeft rust nodig”, liet de motorracer van Ducati weten.

De 31-jarige Spanjaard was twee weken geleden bij de Grote Prijs van Araǵon ook al hard gevallen. Lorenzo liep daarbij een ontwrichte grote teen en gebroken middenvoetsbeentje op. Hij kreeg donderdag na controle door de artsen toestemming om in Thailand weer te rijden.

Na zijn buiteling in de training moest hij weer bij de dokter op het circuit langs. Uit een röntgenfoto bleek dat er geen breuken bij waren gekomen. Wel hield hij een gekneusde linkerpols en rechterenkel over aan zijn salto. Lorenzo nam zaterdag het besluit niet meer op de motor te stappen.