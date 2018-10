Springruiters derde in eerste finaleronde

De Nederlandse springruiters hebben zich in Barcelona met succes voor de tweede finaleronde van de Nations Cup geplaatst. Het Oranje-kwartet van bondscoach Rob Ehrense eindigde in de eerste ronde op de gedeelde derde plaats met vier strafpunten. Nederland won vorig jaar de landenstrijd en is titelverdediger in Spanje.

Leopold van Asten bleef op de rug van zijn paard Beauty foutloos, evenals Harrie Smolders op Emerald. Frank Schuttert (Chianti’s Champion) en Marc Houtzager (Calimero) maakten allebei een springfout op de driesprong, hetgeen vier strafpunten opleverden. Die van Houtzager golden als schrapresultaat.

De equipes van Oostenrijk en Italië scoorden in de eerste ronde slechts één strafpunt. Nederland eindigde gelijk met Zweden en België. De tweede finaleronde is zondagmiddag.