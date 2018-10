Van der Poel pakt in Berencross eerste zege

Mathieu van der Poel heeft zijn eerste zege in het crossseizoen binnen. De 23-jarige Nederlander was de beste in de Berencross in Meulebeke. Van der Poel kwam in zijn eerste optreden in het veld solo aan, met een kleine voorsprong op Wout van Aert. Die werd tweede voor Quinten Hermans. Lars van der Haar finishte als tiende.

Van der Poel liet zijn concurrenten ongeveer halverwege de koers achter en sloeg een gaatje van zo’n tien seconden. Met nog een ronde te gaan was de voorsprong van de Nederlander dertien seconden op wereldkampioen Van Aert en Hermans. Die marge gaf hij niet meer weg.

Voor Van der Poel is het de derde keer op rij dat hij de Berencross op zijn naam schrijft.