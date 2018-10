Van Gerwen klopt Wright in finale in Dublin

Michael van Gerwen heeft voor de vierde keer in zijn dartsloopbaan de World Grand Prix gewonnen. De Brabander versloeg zaterdag in de finale in Dublin de Schot Peter Wright met 5-2. Van Gerwen was de nummer één van de plaatsingslijst en Wright de nummer twee.

Van Gerwen schreef de World Grand Prix eerder in 2012, 2014 en 2016 op zijn naam. Vorig jaar ging de titel naar Daryl Gurney. De Noord-Ier moest vrijdag in de halve eindstrijd zijn meerdere in Van Gerwen erkennen (4-1).

Met de toernooiwinst verdient de 29-jarige Van Gerwen circa 110.000 euro. Wright gaat met ongeveer 50.000 euro naar huis.