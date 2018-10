Verstappen pakte derde startplek in Japan

Max Verstappen heeft in de kwalificatierace voor de Grote Prijs van Japan de derde startplek veroverd. De Limburgse Formule 1-coureur reed in de derde en laatste sessie precies voor het vallen van de regen een snelle ronde op een nog droog circuit van Suzuka. Hij was in zijn Red Bull alleen langzamer dan de twee coureurs van Mercedes.

Lewis Hamilton, de leider in het kampioenschap, pakte poleposition. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas zette de tweede tijd neer. Ferrari-rijder Sebastian Vettel, de nummer twee in de WK-stand, noteerde slechts de negende tijd.