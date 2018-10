Weer een Belgische wielerbelofte overleden

De Belgische wielerwereld is opnieuw opgeschrikt door de plotselinge dood van een beloftevolle renner. De 23-jarige Jimmy Duquennoy (23) uit Doornik is vrijdagavond overleden na hartfalen. De toegesnelde hulpdiensten konden hem niet meer redden.

Duquennoy kwam uit voor WB Aqua Protect Veranclassic, een procontinentale ploeg. Hij was sinds 2016 prof en viel voor het eerst op tijdens Parijs-Roubaix afgelopen voorjaar, toen hij mee was in de vroege vlucht. De renner had nog geen zeges geboekt. ,,Alles ging goed met hem. Zijn testen voor het seizoen vertoonden geen enkele afwijking. Dit is verschrikkelijk nieuws”, vertelde teambaas Frédéric Amorison aan RTBF.

In Parijs-Roubaix van dit jaar kwam de talentvolle prof Michael Goolaerts om het leven. Ook hij was pas 23. Goolaerts kreeg tijdens de koers een hartaanval en overleed de avond na de wedstrijd in het ziekenhuis.