Wozniacki tegen Sevastova om titel Peking

Caroline Wozniacki en Anastasija Sevastova strijden zondag om de titel op het prestigieuze WTA-toernooi van Peking. De als tweede geplaatste Wozniacki versloeg de Chinese toernooiverrassing Qiang Wang met 6-1 6-3 en de ongeplaatste Sevastova won van de Japanse Naomi Osaka, het achtste reekshoofd: 6-4 6-4.

Wang versloeg eerder in het toernooi de als twaalfde geplaatste Jelena Ostapenko en de als zevende geplaatste Katerina Pliskova, maar een nieuwe stunt zat er geen moment in. Wozniacki, die het toernooi in 2010 op haar naam schreef, gaf weinig cadeau en gunde de nummer 28 van de wereld slechts vier games.

Sevastova onderstreepte haar goede vorm van de laatste weken tegen de winnares van de US Open. De Letse, die zelf tot de laatste vier reikte op het laatste grandslamtoernooi van dit jaar, gaat zondag op voor haar tweede titel van dit jaar. Ze was al de sterkte op het graveltoernooi van Boekarest.

Wozniacki en Sevastova troffen elkaar vijf keer eerder en alleen tijdens de laatste ontmoeting, dit jaar in Rome, wist Sevastova een set te winnen.