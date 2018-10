Arrestaties na kooigevecht in Las Vegas

Drie mensen uit het kamp van de Russische kooivechter Chabib Noermagomedov zijn gearresteerd en in de cel gestopt na het titelgevecht in de mixed martial arts tegen Conor McGregor in Las Vegas. Dat gebeurde kort na afloop van het duel om de wereldtitel lichtgewicht in de Ultimate Fighting Championship.

De Rus won het duel, maar liet zich zo ophitsen door de aanhangers van McGregor, dat hij de kooi uit klom en met een begeleider uit het kamp van McGregor op de vuist ging. Een fan van Noermagomedov klauterde vervolgens de ‘octagon’ in en begon in te slaan op de verslagen en zeker ook aangeslagen McGregor.

Voorzitter Dana White van de UFC sprak schande over de chaos na afloop van het gevecht. ,,Ik weet niet wat ik moet zeggen, ik walg hiervan.” De twee vechters moesten onder politiebegeleiding de arena verlaten. Een huldiging kwam er niet. ,,Dan zou het nog meer uit de hand zijn gelopen”, aldus White.