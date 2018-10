Basilasjvili verrast Del Potro in Peking

De Georgische tennisser Nikoloz Basilasjvili heeft voor een stunt gezorgd door het ATP-toernooi van Peking te winnen. De nummer 34 van de wereldranglijst versloeg in de finale de Argentijn Juan Martín del Potro, die dertig plekken hoger staat. Met twee keer 6-4 veroverde de 26-jarige Georgiër zijn tweede titel in zijn tennisloopbaan.

Basilasjvili won eerder dit jaar op het gravel van Hamburg zijn eerste ATP-toernooi. Later bij de US Open kwam hij tot de vierde ronde. Op het hardcourt in Peking liet de Georgiër zien geen eendagsvlieg te zijn.

In de halve finale versloeg hij de Britse nummer zestien van de wereld Kyle Edmund en in de finale tegen Del Potro toonde de Georgische verrassing andermaal zijn kwaliteiten. De Argentijn won dit jaar 35 van zijn 42 wedstrijden op hardcourt en was klaar voor nummer 36.

Basilasjvili stond na 100 minuten spelen echter met de toernooibeker in handen.