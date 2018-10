Eerste puntjes Bendsneyder in Moto2

Motorracer Bo Bendsneyder heeft zijn eerste punten in het WK verdiend. De Rotterdammer eindigde in de Grote Prijs van Thailand als veertiende in de Moto2 en scoorde daarmee 2 punten. De rijder van Tech 3 Racing startte in de race op het circuit van Buriram vanaf de 23e positie en wist vooral in de openingsfase veel plaatsen te winnen.

De zege was voor Francesco Bagnaia. De Italiaan won al voor de zevende keer dit seizoen en stevent af op de wereldtitel in de Moto2. Zijn landgenoot Luca Marini passeerde als tweede de finishlijn, de Portugees Miguel Oliveira werd derde.

De Italiaan Fabio di Giannantonio won de race in de Moto3. De Spanjaard Jorge Martin reed als vierde langs de finishvlag, maar behield wel de leiding in het kampioenschap van de lichte klasse.