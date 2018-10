Hamilton heeft titel voor het grijpen

Lewis Hamilton kan zich over twee weken in de Grand Prix van de Verenigde Staten al tot wereldkampioen in de Formule 1 kronen. In dat geval is het kampioenschap in de vier na laatste race al beslist.

De Brit van Mercedes boekte zondag in de Grand Prix van Japan zijn negende zege van het seizoen en vergrootte het gat naar eerste belager Sebastian Vettel tot 67 punten. ,,Ik hoop niet dat al die overwinningen de mensen gaan vervelen. Mij in ieder geval niet”, jubelde Hamilton na zijn superieure race, waarin hij van start tot finish leidde en met bijna dertien seconden voorsprong won.

,,We zijn als team dit seizoen steeds sterker geworden. Het circuit in Austin ligt me goed, dus ik kan niet wachten om dit beest hier daar vrij te laten”, aldus de Brit, doelend op zijn supersnelle bolide van Mercedes.