Homerun Bogaerts helpt Red Sox niet

De honkballers van New York Yankees hebben in de play-offs van de Amerikaanse Major Soccer League de tweede wedstrijd tegen Boston Red Sox gewonnen met 6-2. De Yankees trokken met de zege de stand in de best-of-seven-serie gelijk: 1-1.

Aaron Judge en Gary Sanchez maakten het verschil met in totaal drie homeruns. Twee daarvan kwam van het slaghout van Sanchez. Xander Bogaerts sloeg ook een homerun voor de ploeg uit Boston, maar het punt van de Nederlander bracht geen kanteling in de wedstrijd teweeg. Bij de Yankees speelde Didi Gregorius mee.

Het duel tussen de twee rivalen krijgt maandag een vervolg.