Márquez stevent af op titel MotoGP

Marc Márquez stevent af op zijn vijfde wereldtitel in de MotoGP. De Spaanse wegracer vergrootte met de zege in de Grote Prijs van Thailand zijn voorsprong in het kampioenschap en is bijna niet meer te achterhalen in de resterende vier races. De coureur van Honda, dit jaar onder meer ook de sterkste in de TT van Assen, boekte op het circuit van Buriram al zijn zevende GP-zege van dit seizoen.

De MotoGP-race op het Thaise circuit kende een spannende slotfase. Márquez was in de laatste ronden verwikkeld in een wiel-aan-wiel-duel met Andrea Dovizioso (Ducati). De Italiaan pareerde eerst een aanval de Spanjaard, maar in de laatste ronde sloeg de kampioenschapsleider alsnog toe. De Spanjaard Maverick Viñales (Yamaha) eindigde vlak achter de rivalen als derde, terwijl de Italiaanse veteraan Valentino Rossi (Yamaha) als vierde de meet passeerde.