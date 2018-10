Medvedev verrast Nishikori in Tokio

De Russische tennisser Daniil Medvedev heeft zondag het ATP-toernooi in Tokio op zijn naam geschreven. In de finale op het Japanse hardcourt versloeg hij thuisspeler Kei Nishikori, de nummer twaalf van de wereld, in twee sets: 6-2 6-4.

Medvedev was in Tokio een zogeheten qualifier. Hij moest eerst twee kwalificatieronden afwerken om in het hoofdschema te geraken. De finale tegen de als derde geplaatste Nishikori was al zijn zevende partij van het toernooi. De Japanner mikte op zijn derde eindzege in Tokio, maar hij boog voor het servicegeweld van Medvedev en maakte zelf te veel fouten.