Mollema wint GP Bruno Beghelli

Bauke Mollema heeft de zege gepakt in de GP Bruno Beghelli, een Italiaanse wielerkoers. De 31-jarige Nederlander van Trek-Segafredo kwam na 196 kilometer solo aan in Monteveglio. De Spanjaard Carlos Barbero won op zes seconden de sprint voor de tweede plek van de Italiaan Manuel Belletti.

Op het lokale parcours met de beklimming van de Zappalino ontstond een groep van acht renners met naast Mollema ook zijn landgenoot Steven Kruijswijk. Nadat een aanval in de slotronde van de wielrenner van LottoNL-Jumbo was geneutraliseerd, demarreerde Mollema op zo’n 2 kilometer voor de streep. Hij werd niet meer bijgehaald.

Voor Mollema is het de tweede zege van het seizoen. De wielrenner van Trek won eerder een etappe in de wielerweek Coppi Bartali. In de Clásica San Sebastián finishte hij als tweede.