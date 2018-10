Noermagomedov behoudt titel na opgave McGregor

Titelverdediger Chabib Noermagomedov heeft de Ierse kooivechter Conor McGregor verslagen tijdens het titelgevecht in het lichtgewicht. De Ier gaf in de vierde ronde op. De Rus blijft daardoor wereldkampioen in de mixed martial arts (MMA) van de vechtbond UFC (Ultimate Fighting Championship).

De 30-jarige McGregor klopte in de vierde ronde af. Hij zat op dat moment gevangen in een nekklem van de Russische worstelaar. Direct nadat de Ier opgaf sloeg de vlam in de pan. Noermagomedov klom de kooi uit en ging het gevecht aan met iemand in het publiek.