Opnieuw straftijd Verstappen

Max Verstappen is al vroeg in de Grand Prix van Japan bestraft voor een touché met Kimi Räikkönen. De coureur van Red Bull kreeg vijf seconden straftijd nadat hij zich op het circuit van Suzuka verremde voor een bocht en bij het terugrijden op de baan de Ferrari van de Fin aanreed. Het incident gebeurde al in de vierde ronde. Verstappen lag op dat moment op de derde plaats. De 5 seconden worden na de finish bij zijn eindtijd opgeteld. De wedstrijdjury beoordeelde de actie als niet veilig terugkeren op de baan.

De Nederlander kreeg eerder dit jaar in het Italiaanse Monza ook al een tijdstraf van 5 seconden, het gevolg van een kleine aanvaring met de Mercedes van de Fin Valtteri Bottas. Dat was in de slotfase van de race. De Nederlander reed als derde over de finish, maar werd als vijfde geklasseerd.