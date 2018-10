Springruiters vijfde in finale Nations Cup

De Nederlandse springruiters hebben op de slotdag van de finale van de FEI Nations Cup in Barcelona genoegen moeten nemen met de vijfde plek in het eindklassement. De vier troeven van het onttroonde Oranje slaagden er niet in om de tweede ronde vlekkeloos door te komen. Frank Schuttert (op Chianti’s Champion, schrapresultaat) en Leopold van Asten (VDL Groep Beauty) incasseerden acht strafpunten, Marc Houtzager (Sterrehof’s Calimero) en Harrie Smolders (Emerald) maakten beiden één springfout.

Nederland eindigde op een score van zestien strafpunten en een opgetelde tijd van 2.33,85. De ploeg van bondscoach Rob Ehrens hield aan prijzengeld 91.000 euro over aan het evenement. Oranje was als nummer drie, na de eerste finaleronde op vrijdag, aan de afsluitende wedstrijd begonnen.

De titel en de hoofdprijs van ruim 4 ton ging naar België, dat zegevierde met twaalf strafpunten en een tijd van 2.28,40. Frankrijk eindigde als tweede (16/2.23,69), gevolgd door Ierland als nummer drie (16/2.31,13).