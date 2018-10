Verstappen op jacht naar podium in Japan

Max Verstappen gaat zondag in de Grote Prijs van Japan in zijn Red Bull weer op jacht naar het podium. De Nederlandse Formule 1-coureur start de race vanaf de derde positie, een plek waar hij vooraf niet op had gerekend. Door een slimme zet in de kwalificatie – Verstappen reed nog snel op slicks voordat de regen viel – reed hij de derde tijd in de kwalificatierace.

De twee voorgaande jaren eindigde Verstappen als tweede in de race op het circuit van Suzuka.

Lewis Hamilton begint voor de tachtigste keer in zijn carrière vanaf poleposition aan een grand prix. Voor de Brit van Mercedes een uitgelezen kans de race te winnen en een nieuwe stap naar zijn vijfde wereldtitel te zetten. Hij heeft al 50 punten voorsprong op de Duitser Sebastian Vettel van Ferrari, die in Suzuka vanaf de achtste plaats begint.

Het is voor Verstappen zaak om Vettel achter zich te houden. ,,Ik moet een goede start en strategie hebben, want Ferrari is snel”, blikte hij vooruit.