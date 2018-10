Verstappen: voortaan rijd ik wel rechtdoor

Max Verstappen was tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van Japan. Het was voor het derde jaar op rij dat hij op het circuit van Suzuka op het podium eindigde, maar de Limburger was niet te spreken over de tijdstraf die hij zondag vroeg in de race kreeg voor een aanrijding met de Fin Kimi Räikkönen van Ferrari. ,,Belachelijk”, vond hij de 5 seconden straftijd voor zijn manoeuvre.

De Limburger verremde zich voor een bocht en raakte even van de baan af. Bij het terugkeren op het circuit zat ineens Räikkönen bij hem aan de buitenkant en was een touché onvermijdelijk. ,,Voortaan rijd ik wel rechtdoor. Ik probeerde het namelijk netjes op te lossen. Hij had makkelijk even kunnen wachten. Ik was het niet eens met die straf”, vertelde Verstappen aan Ziggo Sport.

De Nederlander behaalde voor de zevende keer dit seizoen een podiumplek. Hij staat vijfde in het kampioenschap.