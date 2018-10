Vos wint GP Mario De Clercq

Marianne Vos heeft de GP Mario De Clercq, op en rond de Hotondberg in Ronse, op haar naam geschreven. De 31-jarige Nederlandse reed op minder dan twee ronden van het einde weg uit een kopgroepje van vijf rensters en kwam in de Belgische veldrit alleen aan. De Italiaanse Alice Maria Arzuffi eindigde als tweede, gevolgd door de Nederlandse Annemarie Worst.

Wereldkampioene Sanne Cant uit Belgiƫ finishte op de negende plaats. Voor Vos was het dit seizoen haar tweede zege, na haar overwinning bij de eerste wereldbekercross in het Amerikaanse Waterloo.