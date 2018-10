Wozniacki wint in Peking dertigste titel

De Deense tennisster Caroline Wozniacki is op tijd in vorm voor het prestigieuze eindejaarstoernooi in Singapore, de WTA Finals. De nummer twee van de wereld won in Peking het China Open door in de finale de Letse Anastasija Sevastova te verslaan, 6-3 6-3. Het is de dertigste toernooizege in haar tennisloopbaan.

De titelwinst op het sterk bezette China Open is de derde toernooizege van dit jaar voor Wozniacki. Eerder won ze de Australian Open en op het gras van Eastbourne. Op het hardcourt van China toonde de 28-jarige tennisster weer haar vorm. Op weg naar de eindzege verloor Wozniacki geen set.

Op de jaarranking staat de Deense vierde en is ze zeker van deelname aan de WTA Finals, waar de beste acht tennissters van het jaar in actie komen. Simona Halep, Angelique Kerber, Naomi Osaka en Petra Kvitova hebben eveneens een startplek bemachtigd voor Singapore.

Kiki Bertens is nog volop in strijd voor dat felbegeerde ticket. De Nederlandse staat negende, maar het verschil met Karolina Pliskova is minimaal. De WTA Finals staat van 21 tot 28 oktober op de tenniskalender.