BMX’er Van Gendt verlaat nationale selectie

Fietscrosser Twan van Gendt verlaat na acht jaar de nationale BMX-selectie die traint op Papendal bij bondscoach Bas de Bever. De 26-jarige nummer vijf van de Olympische Spelen in Londen (2012) stapt over naar het commerciële Team Oegema TVE. Hij wil onder leiding van coach Martijn Jaspers toewerken naar de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Van Gendt wordt teamgenoot van Laura Smulders, die dit jaar in het BMX-racen domineerde bij de vrouwen. Ze veroverde de Europese en wereldtitel en de wereldbeker. ,,Ik ben ervan overtuigd dat deze overstap voor mij het verschil gaat maken om vaker op het mondiale podium te staan”, aldus Van Gendt. ,,Ik heb altijd met veel plezier bij de KNWU gereden en ik ben bondscoach Bas de Bever ook dankbaar voor de afgelopen jaren. Maar geen mens en sporter is gelijk en ik geloof dat de persoonsgerichte werkwijze van Martijn Jaspers mij verder gaat brengen richting Tokio 2020.”