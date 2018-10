Lankwarden nieuwe directeur van zwembond

Aschwin Lankwarden wordt de nieuwe algemeen directeur van zwembond KNZB. Hij begint op 1 januari en volgt de aftredende Jos Kossen op.

Lankwarden (48) heeft ruime ervaring in de zwemwereld. Aanvankelijk werkte hij jarenlang als regiomanager bij Sportfondsen Nederland. Ruim elf jaar geleden werd hij directeur van het Sportbedrijf Deventer. Daarnaast is hij een actieve waterpoloƫr en was hij voorzitter van eredivisievereniging Schuurman BZC.

Van 2014 tot 1 oktober 2018 maakte Lankwarden deel uit van het KNZB-bestuur.