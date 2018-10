Schoop met Brewers door in play-offs

Honkballer Jonathan Schoop heeft met Milwaukee Brewers de tweede ronde bereikt van de play-offs in de Major League. De Brewers wonnen ook het derde duel met Colorado Rockies (6-0), waardoor de best-of-fiveserie al werd beslist. In de tweede ronde, waarin de titel in de National League op het spel staat, neemt de ploeg uit Milwaukee het op tegen Los Angeles Dodgers of Atlanta Braves. De Dodgers staan in de serie met 2-1 voor.

Schoop kwam in Colorado niet in actie. De international van Oranje, die eind juli van Baltimore Orioles verhuisde naar de Brewers, zag vanaf de kant hoe zijn ploeggenoten Jesús Aguilar, Orlando Arcia en Keon Broxton een homerun sloegen. De ploeg uit Milwaukee kan nu voor het eerst sinds 2011 weer gaan proberen om kampioen van de National League te worden. De Brewers bereikten één keer de World Series, in 1982, maar ze moesten toen buigen voor St. Louis Cardinals.