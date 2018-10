Vettel wil ‘onder vier ogen’ met Verstappen

Sebastian Vettel wil een gesprek onder vier ogen met Max Verstappen. De Duitse coureur van Ferrari is van mening dat de Nederlander van Red Bull te agressief zijn positie verdedigt bij inhaalacties van concurrenten. ,,Ik heb geen zin in een publieke woordenstrijd, maar praat liever persoonlijk met hem op een geschikt moment”, aldus de viervoudig wereldkampioen op de website van Autosport.

Vettel gaf Verstappen de schuld voor een aanrijding in de Grote Prijs van Japan op zondag. De Duitser probeerde de Nederlander binnendoor in te halen in een bocht, maar er was te weinig ruimte en de twee bolides raakten elkaar. ,,Het was misschien niet de beste te plek om in te halen, maar het kon zeker. Ik deed mijn best hem niet te raken, maar hij remde en stuurde zijn auto verder naar de binnenkant. Ik kon geen kant meer op. Het is iets dat hij vaker doet.”

Vettel spinde en viel terug naar plek achttien. Van daaruit wist hij zich nog wel op te werken naar de zesde plek aan de finish, maar hij liep weer meer achterstand op in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) is praktisch niet meer te achterhalen. ,,Wat Max deed, was in mijn ogen fout. Hij had eerder ook al Kimi Räikkönen aangereden, dat helpt allemaal niet. Ik had in die race talloze vergelijkbare situaties en die gingen allemaal goed.”

Verstappen kwam niet helemaal schadevrij door de aanvaringen en kreeg een tijdstraf van 5 seconden voor zijn touché met Räikkönen, maar hij wist de Red Bull toch naar de derde plaats te sturen. De Nederlander was na de race zoals gebruikelijk uitgesproken: ,,Vettel wilde inhalen op een onmogelijke plek. De tijdstraf was belachelijk.”