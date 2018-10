Bij Spelen in Tokio opnieuw vluchtelingenteam

Aan de Olympische Spelen in Tokio doet opnieuw een team van vluchtelingen mee. Dat is dinsdag bepaald door het congres van het Internationaal Olympisch Comité in Buenos Aires. De vluchtelingen die over een kleine twee jaar deel uitmaken van het team, sporten dan weer onder de olympische vlag.

Bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro werd voor het eerst een team van vluchtelingen gevormd. De tien sporters uit Zuid-Soedan, Congo, Syrië en Ethiopië moesten in Brazilië wereldwijde aandacht vragen voor het vluchtelingenprobleem. Het IOC gaf na dat evenement aan niet zeker te weten of dat in Tokio weer nodig zou zijn.

,,Het IOC onderschrijft dit initiatief opnieuw”, aldus Thomas Bach, voorzitter van het IOC dinsdag. ,,In een ideale wereld zouden we op de Spelen geen vluchtelingenteam nodig hebben. Helaas zijn er voldoende redenen opnieuw een vluchtelingenteam samen te stellen.”