Concurrente van turnster Wevers mist WK

Turnster Sanne Wevers is een grote concurrente kwijt voor de komende WK in Doha. Pauline Schäfer, de regerend wereldkampioene op de balk, moet het mondiale evenement overslaan vanwege een voetblessure. ,,De linkervoet van Pauline is niet in staat om de belasting van een WK te doorstaan”, zegt de Duitse bondscoach Ulla Koch. ,,Ze slaat daarom dit toernooi over. Ons doel is om Pauline volgend jaar fit aan de start te krijgen van het WK in Stuttgart.”

Wevers wist zich vorig jaar bij de WK in Montreal als olympisch kampioene niet te kwalificeren voor de finale op balk. Een misrekening in de kwalificatie voorkwam dat de 27-jarige Friezin om de medailles kon strijden. Schäfer (21) profiteerde dankbaar en pakte het goud met een score van 13,533. Bij de EK van afgelopen zomer in Glasgow veroverde Wevers voor het eerst in haar loopbaan de Europese titel (13,900). Schäfer viel in de finale van de balk af.