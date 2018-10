Dumoulin wil jeugd aan het fietsen krijgen

Tom Dumoulin wil de wielersport onder de jeugd promoten. De wielrenner gaat daarom volgend jaar in Maastricht de Tour de Dumoulin organiseren. De wedstrijd is de eerste zondag (6 oktober) na de wereldkampioenschappen op de weg.

,,Het idee is eigenlijk ontstaan uit frustratie”, aldus Dumoulin. ,,Er wordt steeds gezegd dat we zo goed bezig zijn als Nederlandse topsporters, maar ik heb niet het idee dat er daardoor veel meer jeugd aan het bewegen is. Het wielrennen heeft veel aan populariteit gewonnen, maar ik zie niet dat er meer jeugd aan het fietsen is. Met het organiseren van deze wedstrijd hoop ik meer jeugd op de fiets te krijgen.”

De winnaar van de Giro in 2017 wil ook iets terug doen voor de sport. ,,Ik ben door het jaar heen vooral een ego├»stische topsporter en dit is voor mij een manier om iets te betekenen voor het wielrennen in Limburg.”