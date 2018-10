Gaviria met gebroken sleutelbeen op vakantie

De Colombiaanse wielrenner Fernando Gaviria heeft een gebroken sleutelbeen overgehouden aan een val in de eerste etappe van de Ronde van Turkije. De sprinter van Quick-Step kwam in de finale van de 150 kilometer lange rit naar Konya ten val in het gedrang van het peloton. Gaviria, de favoriet voor de winst, greep met een pijnlijke grimas naar zijn schouder. Hij stapte wel weer op zijn fiets om de rit uit te rijden.

De 24-jarige sprinter, die dit jaar twee etappes won in de Tour de France en zelfs een dag in de gele trui reed, ging direct voor onderzoek naar het ziekenhuis. Uit een röntgenfoto bleek waar iedereen al voor vreesde: een gebroken sleutelbeen. Gaviria vliegt woensdag naar België voor extra onderzoek. Dan moet blijken of een operatie noodzakelijk is. Duidelijk is wel dat zijn vakantie in ieder geval wat eerder begint dan gepland.

Maximiliano Richeze verzachtte het leed van Quick-Step door de etappe met een splijtende demarrage te winnen. De 35-jarige Argentijn nam daardoor ook de leiding in het klassement van de etappekoers uit de UCI WorldTour.