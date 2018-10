Monsterzege Red Sox op Yankees

De fans van de New York Yankees beleefden een zware avond in hun eigen Yankee Stadium. De thuisclub ging hard onderuit in wedstrijd drie van de play-off tegen Boston Red Sox. De club van Xander Bogaerts won met liefst 16-1. De stand in de best-of-five is daarmee op 2-1 voor Boston gekomen.

Pitcher Nathan Eovaldi blonk uit voor Boston. Bij de Yankees zorgde Didi Gregorius er in de vierde inning voor dat teamgenoot Luke Voit het enige punt kon scoren. In diezelfde inning maakten de Red Sox zeven punten en een daarvan kwam op naam van Bogaerts. Die kon over de thuisplaat lopen na een rake klap van Brock Holt.

Los Angeles Dodgers won met 6-2 van Atlanta Braves en de ploeg van pitcher Kenley Jansen plaatste zich daarmee voor de National League Championship Series. Ozzie Albies, de Nederlandse international die voor de Braves speelt, is daarmee uitgeschakeld.

Eerstvolgende tegenstander van de Dodgers is Milwaukee Brewers, waar Jonathan Schoop onder contract staat.