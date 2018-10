Record quarterback Brees in American football

Quarterback Drew Brees van New Orleans Saints heeft de recordboeken van de Amerikaanse NFL opgeschud. De American footballer verbeterde het record van de meeste yards per pass, dat op naam stond van de vermaarde Peyton Manning.

Een worp op 62 yards in het duel met Washington Redskins bracht het totale aantal yards dat Brees met zijn worpen overbrugde in de NFL op 72.103, omgerekend 65.930 meter. Het oude record van Peyton, die in 2016 zijn carrière beëindigde, stond op 71.940 yards.

De 39-jarige Brees is bezig aan zijn achttiende seizoen in de NFL. Hij won met New Orleans Saints in 2009 de Super Bowl.