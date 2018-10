Bertens soepel naar tweede ronde in Linz

Kiki Bertens heeft zonder problemen de tweede ronde bereikt van hardcourttoernooi in Linz. De Nederlandse tennisster, sinds maandag de nummer tien van de wereld, liet zich niet verrassen door de Oostenrijkse Barbara Haas. Na 1 uur en 13 minuten minuten was het duel voorbij: 6-2 6-1.

Bertens speelde nog nooit tegen Haas, die voor het toernooi in eigen land een wildcard had gekregen. De Nederlandse kopvrouw werd vorig jaar meteen uitgeschakeld in Linz en kan nu dus de nodige punten voor de wereldranglijst verdienen.

In het duel met Haas speelde Bertens solide en op de beslissende momenten sloeg ze toe. In de vierde game werd de 22-jarige Oostenrijkse gebroken waarna de thuisspeelster drie breakpoints op de service van Bertens liet liggen in de vijfde (een) en achtste game (twee). In de tweede set was Haas, de nummer 192 van de wereld, op alle fronten de mindere van de 26-jarige Westlandse.

De als tweede geplaatste Bertens speelt in de tweede ronde tegen de Russin Margarita Gasparian, de nummer 137 van de wereldranglijst. ,,Het viel niet mee om op deze zachte baan agressief te spelen”, liet de winnares na afloop bij Eurosport weten. ,,Hopelijk gaat dat in mijn volgende partij wat beter. Niettemin ben ik blij met de manier waarop ik heb gespeeld.”

Karolina Pliskova bereikte op het WTA-toernooi van Tianjin met speels gemak de kwartfinales. De nummer 1 van de plaatsingslijst gunde de Sloveense Polona Hercoq eveneens slechts drie games: 6-1 6-2. De 26-jarige Tsjechische is de grootste concurrente van Bertens voor deelname aan de WTA Finals eind deze maand in Singapore. De beste acht tennissters van dit seizoen mogen daaraan meedoen.

Pliskova heeft op dit moment de achtste plek van de jaarranking in handen, met 10 punten meer dan Bertens.