Coulthard wil vrouwen in Formule 1 krijgen

Voormalig coureur David Coulthard wil in mei van start gaan met een speciale raceserie voor vrouwen in de autosport. Hij hoopt daarmee de stap voor deelneemsters naar de Formule 1 te versoepelen. Sinds 1976 nam er geen vrouw meer deel aan de hoogste klasse van de autosport.

Aan de races, de W-series, gaan achttien tot twintig vrouwen meedoen. Ze worden geselecteerd op kwaliteit, niet op hoeveel sponsoren ze meenemen. Het totale prijzengeld bedraagt 1,3 miljoen euro, de winnaar van het klassement krijgt daarvan een derde deel.

De organisatoren willen zes wedstrijden houden op Europese circuits, met auto’s van het kaliber Formule 3. Het is de bedoeling dat in de volgende jaren ook Amerika, AziĆ« en AustraliĆ« worden opgenomen in het programma.