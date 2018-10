Europese boksbonden eisen actie van AIBA

In een poging om het boksen op het olympisch programma van Tokio 2020 te houden, hebben 25 Europese boksbonden de krachten gebundeld. Na een vergadering in Rome, waarbij voorzitter Boris van der Vorst de Nederlandse boksbond vertegenwoordigde, is een gezamenlijke verklaring opgesteld. Daarin eisen de betrokken Europese lidstaten dat de internationale boksfederatie AIBA met spoed actie onderneemt.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gaf de AIBA vorige week een laatste waarschuwing. Indien de slepende problemen op het gebied van bestuur, financiën en antidopingbeleid niet snel zijn opgelost, zal het boksen de olympische erkenning verliezen. Op 2 en 3 november moet het bestuur tijdens een AIBA-congres in Moskou beterschap tonen.

De verontruste Europese bonden willen dat de AIBA zich volledig conformeert aan de door het IOC geëiste beleidspunten. De Europese lidstaten verlangen verder inzicht in de huidige financiële situatie van de AIBA, tijdige inzage in voorgestelde statutenwijzigingen en een open en eerlijk verkiezingsproces van de nieuwe voorzitter.